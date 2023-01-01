Прокурором Перми назначен Егор Шмырин Ранее он возглавлял прокуратуру Чайковского Поделиться Твитнуть

Егор Шмырин

YouTube

Прокурором Перми назначен Егор Шмырин, который ранее руководил прокуратурой Чайковского Пермского края. По данным портала «В курсе.ру», приказ о назначении Шмырова генеральный прокурор РФ подписал 14 февраля.

Ранее пост прокурора краевого центра занимал Виталий Дымолазов, который в настоящее время трудоустроился на должность заместителя прокурора Новосибирской области.

До работы в Чайковском Егор Шмырин успел поработать прокурором в Кизеле, заместителем прокурора в Красновишерске, помощником прокурора в Добрянке. Служит в органах прокуратуры с 2007 года.

Он коренной житель Пермского края, выходец из семьи служащих.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.