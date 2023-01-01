Прокурором Перми назначен Егор Шмырин
Ранее он возглавлял прокуратуру Чайковского
Прокурором Перми назначен Егор Шмырин, который ранее руководил прокуратурой Чайковского Пермского края. По данным портала «В курсе.ру», приказ о назначении Шмырова генеральный прокурор РФ подписал 14 февраля.
Ранее пост прокурора краевого центра занимал Виталий Дымолазов, который в настоящее время трудоустроился на должность заместителя прокурора Новосибирской области.
До работы в Чайковском Егор Шмырин успел поработать прокурором в Кизеле, заместителем прокурора в Красновишерске, помощником прокурора в Добрянке. Служит в органах прокуратуры с 2007 года.
Он коренной житель Пермского края, выходец из семьи служащих.
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