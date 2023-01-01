Максим Артамонов Прокурор Перми Виталий Дымолазов стал заместителем прокурора Новосибирской области

Его место в Перми может занять Егор Шмырин Поделиться Твитнуть

Прокурор Перми Виталий Дымолазов трудоустроился в другом регионе — он стал заместителем прокурора Новосибирской области. Об этом сообщает telegram-канал «Решетниковский спуск».

Как уточняет «Коммерсант-Прикамье», генеральный прокурор РФ Игорь Краснов уже подписал соответствующий указ. И.о. прокурора Перми может стать Егор Шмырин, прокурор Чайковского.

Впервые о переходе Дымолазова в другой регион СМИ сообщали летом прошлого года. Отмечалось, что его место в Перми может занять Егор Шмырин, который возглавляет надзорный орган в Чайковском. Кандидатом на эту должность рассматривался также прокурор Дзержинского района Перми Владислав Конев.



Виталий Дымолазов работает в органах прокуратуры с 2003 года. Ранее замещал должности в Пермской транспортной прокуратуре, прокурора отдела по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов, прокурора Березниковской и Пермской межрайонной природоохранных прокуратур. С июля 2013 года до конца 2018 года работал начальником управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Пермского края.



Затем он был назначен и.о. прокурора Перми, а в марте 2019-го официально утверждён в этой должности.





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