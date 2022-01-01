Прокурор Перми Виталий Дымолазов покидает занимаемую должность Его место может занять Егор Шмырин, возглавляющий прокуратуру Чайковского Поделиться Твитнуть

Прокурор Перми Виталий Дымолазов в ближайшее время оставит пост и переедет в Сибирь. Он будет назначен заместителем прокурора Новосибирской области. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Ранее источники говорили, что Дымолазов может стать заместителем прокурора Пермского края.

По данным издания, с большой вероятностью прокурором Перми станет Егор Шмырин, который сейчас возглавляет надзорный орган в Чайковском. Кандидатом на эту должность рассматривался также прокурор Дзержинского района Перми Владислав Конев.

Сообщается, что кадровые перестановки планировались ещё летом.





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