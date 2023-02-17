Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Подведены итоги конкурса «Возрождение исторической памяти» за первое полугодие 2023 года Центр по реализации проектов в сфере культуры поддержал девять проектов Поделиться Твитнуть

Валерий Заровнянных

Стало известно решение экспертной комиссии грантового конкурса «Возрождение исторической памяти», который краевой минкульт через своего оператора — Центр по реализации проектов в сфере культуры — проводит дважды в год с 2009 года.

В первом полугодии 2023 года экспертная комиссия во главе с доктором исторических наук Андреем Белавиным поддержала девять заявок из 32 присланных.





Среди победителей — выставка Пермской художественной галереи «Река и храм. Купцы-пароходчики Каменские» (0 +), которая представит династию Каменских как предпринимателей, меценатов, государственных деятелей и коллекционеров на фоне жизни Перми и купечества того времени, покажет их вклад в образование, поддержку малоимущих, художников, в церковное строительство. Выставка пройдёт с 20 апреля до начала августа, главным экспонатом станет знаменитый иконостас работы Николая Рериха из родовой усыпальницы Каменских, который пермяки увидят в полном составе впервые.





Межмуниципальную научно-практическую конференцию краеведов «История татар сылвенско-иренского поречья в Прикамье» проведёт в апреле Татаро-башкирский общественный центр Октябрьского округа. В рамках конференции состоится презентация книги «Татарские деревни Октябрьского городского округа: история и современность» (16 +). Авторский коллектив — 24 краеведа из Октябрьского и окрестностей — рассказал в книге о происхождении пермских татар, о прошлом и настоящем 24 деревень округа: об организации колхозов, репрессиях, судьбе мечетей, об участниках Великой Отечественной войны и работниках тыла.





Государственный архив Пермского края организует просветительскую акцию «Пермский диктант» под знакомым с детства девизом: «Закрываем учебники, достаём двойные листочки!» Диктант пройдёт в виде заданий из 30 вопросов, связанных с важнейшими событиями в истории Перми, историческими личностями, культурой и образованием в Перми, бытовой стороной жизни пермяков. На написание диктанта будет дано 45 минут. Проверить свои знания можно будет очно на одной из открытых площадок в Перми, либо онлайн на сайте «Пермского диктанта» с 25 по 27 апреля. Принять участие в акции смогут все желающие, возрастных ограничений нет.





«Это было недавно, это было давно» — историко-экологический проект Мемориального ботанического сада им. Г.А. Демидова в Соликамске. Лиственничная аллея на юго-восточной окраине старинного города — одна из достопримечательностей Соликамска. Происхождение аллеи связано с деятельностью лесной школы и лесного техникума начала ХХ века. Она начала создаваться в 1912 году как живой памятник Отечественной войне 1812 года, вторая часть аллеи была высажена в 1913 году к 300-летию Дома Романовых. Проект, посвящённый сохранению и популяризации лиственничной аллеи, реализуется в рамках подготовки к 600-летию Соликамска (2030 год), в программе — экологические акции «Меньше мусора — меньше проблем» и «Сохрани дерево»; на территории аллеи планируется установить информационный стенд, провести работы по планировке пешеходной части аллеи, установить скамьи и указатели, проводить экскурсии и открыть баннерную выставку, презентация которой состоится 26 августа в День города.





Кунгурская централизованная библиотечная система получила грант на реализацию проекта «310 лет пути», посвящённого истории села Моховое; это продолжение большой культурной программы Насадского сельского поселения, в которое входит Моховое. Насадские библиотекари решили увековечить память о прекрасном селе и создать о нём передвижную выставку, презентация которой запланирована на июль 2023 года.





Среди победителей есть два телевизионных проекта: цикл детских просветительских программ «Искатели» (6 +) на «Верхнекамье ТВ» (Березники, Соликамск, Александровск, Губаха, Кизел, Яйва, трансляции в соцсети и YouTube) и «Музыка Прикамья» (6 +) березниковского «Телевидеоцентра». В «Искателях» четвёрка юных ведущих отправляется в деревни Пермского края в поисках хранителей традиций разных народов, знакомится с ремёслами, участвует в праздниках, играх, обрядах. Премьерные серии проекта выйдут в апреле.





«Музыка Прикамья» — это видеоэнциклопедия традиционных музыкальных инструментов народов Пермского края. Каждая «статья» в ней будет посвящена отдельному инструменту: мансийскому санквылтапу, русской балалайке, башкирскому кураю, коми-пермяцкому пу-барабану и другим. Создатели цикла видеосюжетов расскажут об истории инструмента, о том, как его изготавливали в древности, как делают в наше время. В качестве иллюстраций будут использованы видеозаписи выступлений музыкальных групп на фоне родных пейзажей.

Кроме того, получили поддержку Всеуральские чтения по истории Уральского добровольческого танкового корпуса, которые проведёт Пермский государственный архив социально-политической истории, и проект «Освободителям Донбасса посвящается…» Чайковского историко-художественного музея.

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