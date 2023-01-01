Елена Синица
Каждый пятый пермяк хотел бы вернуться к сезонному переводу времени
Примерно 27% опрошенных не принципиально, по какому времени жить
В Госдуме предложили вернуться к переходу на летнее и зимнее время. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob опросил жителей Перми и узнал, по какому времени хотели бы жить они.
Так, 22% пермяков хотели бы жить по сезонному времени с переводом часов весной и осенью. В то же время 30% горожан устраивает жизнь по зимнему времени, как сейчас. Ещё 10% хотели бы жить по летнему времени. Примерно 27% опрошенных не принципиально, по какому времени жить.
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