Елена Синица Каждый пятый пермяк хотел бы вернуться к сезонному переводу времени Примерно 27% опрошенных не принципиально, по какому времени жить Поделиться Твитнуть

фото: pxhere

В Госдуме предложили вернуться к переходу на летнее и зимнее время. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob опросил жителей Перми и узнал, по какому времени хотели бы жить они.

Так, 22% пермяков хотели бы жить по сезонному времени с переводом часов весной и осенью. В то же время 30% горожан устраивает жизнь по зимнему времени, как сейчас. Ещё 10% хотели бы жить по летнему времени. Примерно 27% опрошенных не принципиально, по какому времени жить.

Вернуться к переходу на зимнее и летнее время чаше остальных хотели бы респонденты старше 45 лет (25%). Оставить постоянное зимнее время, как сейчас, больше всех хотят женщины (38%). Мужчинам чаще всё равно, по какому времени жить (45%). Среди россиян моложе 34 лет пассивная позиция также наиболее популярна (43%).

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