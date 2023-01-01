Елена Синица
В краевом парламенте открылась выставка боеприпасов из зоны СВО
Представлены оружие и осколки мин
В Законодательном собрании Пермского края открылась выставка боеприпасов из зоны специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Поясняется, что новый Пермский краевой учебно-методический центр «Авангард» подготовил выставку оружия и осколков мин, доставленных из зоны боевых действий в рамках специальной военной операции.
Кроме этого, на выставке представлены уникальные материалы и исторические экспонаты военно-патриотической направленности, а также новые интерактивные технологии, которые сегодня используются в сфере патриотического воспитания.
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