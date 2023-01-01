Елена Синица В краевом парламенте открылась выставка боеприпасов из зоны СВО Представлены оружие и осколки мин Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

В Законодательном собрании Пермского края открылась выставка боеприпасов из зоны специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поясняется, что новый Пермский краевой учебно-методический центр «Авангард» подготовил выставку оружия и осколков мин, доставленных из зоны боевых действий в рамках специальной военной операции.

Кроме этого, на выставке представлены уникальные материалы и исторические экспонаты военно-патриотической направленности, а также новые интерактивные технологии, которые сегодня используются в сфере патриотического воспитания.

Отмечается, что после презентации выставки в Законодательном собрании Прикамья, она будет представлена в Главном здании Музея Победы в Москве 25 апреля в рамках экспозиции, посвящённой встрече союзных войск на Эльбе.









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