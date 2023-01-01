Елена Синица Прокуратура добилась исключения доптребований к перевозчикам из постановления краевого правительства Решение суда вступило в законную силу Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

После вмешательства Уральской транспортной прокуратуры из постановления правительства Пермского края исключены дополнительные требования к перевозчикам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В июне 2021 года ведомство провело антикоррупционную экспертизу соответствующего постановления правительства Пермского края о выдаче субсидий перевозчикам из бюджета региона.

В нарушение закона нормативно-правовой акт устанавливал перевозчикам дополнительные требования о регистрации в качестве юридического лица (индивидуального предпринимателя) и его постановку на учёт в налоговом органе только на территории Пермского края. При этом в качестве налогоплательщика предприниматель должен быть не менее одного года. Это ограничивало круг участников в отборе на предоставление субсидий из регионального бюджета.





Прокуратура направила иск в суд, он был удовлетворён. Ответчик обжаловал решение в апелляционной и кассационной инстанциях. Требования прокурора признаны обоснованными вышестоящими судами. Решение суда вступило в законную силу. Нормативно-правовой акт приведён в соответствие с законом.

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