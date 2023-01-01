Максим Артамонов В Березниках прокуратура обязала местных чиновников решить проблему с безнадзорными собаками Ранее жители жаловались, что администрация бездействует Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

В прокуратуру Березников обратился житель Усолья, который рассказал, что местные власти не исполняют обязанности по отлову безнадзорных собак. Надзорное ведомство провело проверку и установило, что полномочия в этой сфере переданы администрации Березников, а обязанности по отлову бродячих животных осуществляла МКУ «Служба по обращению с животными без надзора».

«Выяснилось, что сотрудниками муниципального учреждения работа в указанной сфере не проводилась. В связи с угрозой безопасности жизни и здоровья граждан, а также в связи с нарушением их прав на безопасные и комфортные условия проживания начальнику управления благоустройства Березников прокурором внесено представление», — сообщается на сайте ведомства.

В прокуратуре отметили, что сейчас «нарушения устранены» и «проводятся необходимые мероприятия».

Напомним, в декабре прошлого года из-за нападения волков была закрыта лыжная база «Стрижи» под Усольем, и спортсменам и любителям было запрещено выходить на лыжные трассы до особого распоряжения. Такое решение приняла администрация Березников.

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