В автомобильной аварии у трассы Пермь — Екатеринбург погибла пенсионерка Ещё одна женщина госпитализирована Поделиться Твитнуть

В четверг, 16 февраля, на 1 км автодороги в сторону д.Сухая речка от трассы Пермь — Екатеринбург столкнулись два автомобиля ВАЗ-2114 и УАЗ.

Как сообщили в ГИБДД, по предварительным данным, водитель грузового УАЗа не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В результате столкновения в легковом автомобиле оказались зажаты две женщины — водитель и пассажир. Прибывшим на место ЧП спасателям пришлось применять спецсредства, чтобы извлечь пострадавших.

Пассажирка авто, женщина 1953 г.р., погибла, а водитель 1978 г.р. была передана бригаде скорой медицинской помощи.





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