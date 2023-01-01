Елена Синица Разработка концепции фестиваля «Оружие Победы» обойдется в 10 млн рублей Фестиваль должен открыться 12 июня Поделиться Твитнуть

Ольга Шур

Из краевого бюджета могут выделить субсидию Региональному центру инжиниринга в размере 10 млн руб. на разработку концепции фестиваля «Оружие Победы». Соответствующие поправки внесены в проект бюджета региона на 2023-2025 годы. Мероприятие будет проводиться в рамках празднования 300-летия Перми.

Патриотический проект «Оружие Победы» (0+), посвящённый пермским предприятиям оборонного комплекса начнется 12 июня, а завершится в середине сентября.





Напомним , на заседании экспертного совета по подготовке юбилея Перми в 2023 году 19 декабря перед экспертами выступил по видеосвязи Гавриил «Гавр» Гордеев, известный шоумен, продюсер собственных передач онлайн-кинотеатра Okko, который представил свой проект центрального события «Перми-300» — военно-патриотического фестиваля «Оружие Победы».

По словам Гордеева, проект создан им в содружестве с уважаемыми креативными пермяками и «бывшими пермяками», такими как управляющий директор — генеральный конструктор «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев, президент Единой лиги ВТБ, создатель легендарной баскетбольной команды «Урал-грейт» Сергей Кущенко и художественный руководитель Детского музыкального театра им. Наталии Сац, бывший художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Георгий Исаакян. Исаакяна Гордеев назвал автором слогана предлагаемого мероприятия — «Пермь — 300 лет на службе Отечеству».





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