Максим Артамонов В пермском ТРЦ «Планета» открылся магазин одежды Clever wear Он находитcя на первом этаже Поделиться Твитнуть

Фото: ТРЦ "Планета"

С 16 февраля в пермском торгово-развлекательном центре «Планета» открылся магазин российского бренда женской, мужской и детской одежды Clever wear. Он расположен в центральном атриуме на первом этаже. Об этом сообщили в пресс-службе ТРЦ.

Площадь магазина составляет 477 кв. м.

«В ассортименте представлена домашняя, спортивная и повседневная одежда, нижнее бельё, чулочно-носочные изделия и аксессуары», — говорится в сообщении.

Clever wear — торговая марка одежды и белья для всей семьи, вышедшая на рынок Российской Федерации в 2004 году.

Ранее сообщалось, что японский бренд одежды Uniqlo освободил помещение, которое арендовал в пермском ТРЦ «Планета». В торговом центре отметили, что уже ведутся переговоры с потенциальными арендаторами, однако не уточнили, кто именно заинтересовался освободившейся площадью.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.