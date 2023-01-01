Елена Синица Uniqlo освободил помещение в пермском ТРЦ «Планета» Уже ведутся переговоры с новыми потенциальными арендаторами Поделиться Твитнуть

Японский бренд одежды Uniqlo освободил помещение, которое арендовал в пермском ТРЦ «Планета». Об этом «Новому компаньону» рассказали в пресс-службе торгового центра.

«Бренд Uniqlo уже вывез оборудование из ТРЦ «Планета» и освободил помещение», — сказали в пресс-службе.

В торговом центре также добавили, что уже ведутся переговоры с потенциальными арендаторами. Однако не уточнили, кто именно заинтересовался освободившейся площадью.

Напомним, с 21 марта японский бренд Uniqlo приостановил работу своего единственного магазина в Перми. Он открылся 24 сентября прошлого года в ТРЦ «Планета».

Бренд заявил о приостановке своей работы в РФ в связи с военной операцией на Украине, хотя в первые дни после начала военных действий компания заявляла, что не собирается покидать российский рынок.













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