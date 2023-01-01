Реализация земельных участков в январе принесла бюджету Перми 17,8 млн рублей Из десяти лотов реализовано шесть Поделиться Твитнуть

В январе 2023 года в Перми состоялось два открытых аукциона по предоставлению в аренду и собственность земельных участков. Из десяти выставленных на торги лотов реализовано шесть. Об этом сообщили в городском департаменте земельных отношений.

Уточняется, что пять реализованных участков предназначены под ИЖС и один по ул. Белозёрской, 30а — под строительство многоквартирного дома. Общая площадь предоставленных земель составила 7,1 тыс. кв. м. В целом торги принесли в городской бюджет 17,8 млн руб. Как отметили в ведомстве, это на 900 тыс. руб. больше, чем доход, полученный от реализации земельных участков на аукционах в первом квартале прошлого года.

— Январские торги показали востребованность выставляемых земельных участков, — отметила и.о. заместителя главы администрации Перми Ольга Андрианова. — Только два из шести реализованных участков были переданы в аренду по начальной цене. Остальные лоты были реализованы со значительным превышением.





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