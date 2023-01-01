Елена Синица В 2022 году число беженцев в Пермском крае увеличилось в 23 раза В регион прибыло более 400 человек Поделиться Твитнуть

Украинские беженцы в России

moe-online.ru

В 2022 году за убежищем на территории Пермского края обратились более 400 человек. Для сравнения: в 2021 году обратились только 17 человек. Такие данные привёл начальник ГУ МВД России по Пермскому краю Александр Щеглов во время пленарного заседания краевого парламента.

Кроме этого, он рассказал, что в прошлом году за получением гражданства Российской Федерации в Прикамье обратились 398 человек, в 2021-м — 86.





Помимо этого, принято 289 заявлений о выдаче паспорта гражданина РФ от жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, отметил Щеглов.

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