Объёмы жилищного строительства в Прикамье выросли в январе на 5,5% За месяц введено в эксплуатацию 202,9 тыс. кв. м жилья Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в Перьмстате, в январе 2023 года на территории Пермского края предприятиями и организациями, а также индивидуальными застройщиками сдано в эксплуатацию 2156 квартир общей площадью 202,9 тыс. кв. м. Это 105,5% по сравнению с АППГ.

Рост достигнут за счёт индивидуальных застройщиков, которые за собственные и привлечённые средства ввели в действие 133,1 тыс. кв. м жилых помещений (+33,6% к январю 2022 года).

Предприятия и организации построили соответственно 69,8 тыс. кв. м жилья. Это 75,3% по сравнению с АППГ.

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