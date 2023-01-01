Коммунальная авария в Кировском районе Перми ликвидирована Специалисты приступили к включению участка водовода в работу Поделиться Твитнуть

ПАО «МегаФон»

Ремонтно-восстановительные работы на магистральном водоводе по ул. Волгодонской, 14 в Перми завершены около 22 час. 15 февраля. Об этом сообщили в «Новогор-Прикамье».

Специалисты приступили к включению участка водовода в работу. В ближайшее время водоснабжение в домах будет полностью восстановлено.

Напомним, масштабная коммунальная авария произошла 14 февраля около 23 час. Без воды почти сутки оставались более двух десятков многоквартирных домов. К зданиям в течение дня был организован подвоз воды.





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