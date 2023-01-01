Максим Артамонов В Перми из-за коммунальной аварии более 3 тысяч человек остались без воды Потоп произошёл в ночь на 15 февраля в Закамске Поделиться Твитнуть

Фото: Жители Кировского района

Ночью 15 февраля в Кировском районе Перми произошла коммунальная авария — прорвало магистральный водовод. Из-за этого затопило несколько улиц. Информация о происшествии распространили несколько telegram-каналов.

Местные жители сообщили, что поток воды залил ул. Адмирала Ушакова. Аналогичная ситуация была на ул. Волгодонской,9. Припаркованные на улицах автомобили оказались наполовину в воде.

Как уточняется на сайте компании «Новогор-Прикамье», сильная утечка воды произошла 14 февраля в 23:00 — повредилось оборудование на магистральном водоводе диаметром 70 см на ул. Волгодонская, 14. В связи с аварийной ситуацией с 03:15 15 февраля был отключен участок водовода.

Без воды остались дома по следующим адресам:

- ул.А.Ушакова, 32,36,36б,49,53,57/1,57/2,57/3,65,

- ул.Волгодонская, 5,12,14,16,18,20;

- ул.Каляева, 35,35а,41а (д/сад);

- ул.Капитанская, 22 (училище);

- ул.Калинина, 25;

- ул.Сокольская, 114, 123;

- ул.5-Каховская, 8а.

До завершения работ организован подвоз воды в автоцистернах. С 10:00 автоцистерны расположены по адресам: ул. 5-я Каховская,8а, ул. Ушакова,65. Информацию о месте расположения автоцистерн можно уточнить по тел. 2100-680, по электронной почте или на сайте компании.

«Специалисты «НОВОГОРа» приступили к ремонтно-восстановительным работам, проводятся мероприятия по отводу воды, вышедшей на поверхность и очистке проезжей части от наледи. Для устранения повреждения потребуется раскопка. Земляные работы начнутся после согласования со всеми городскими службами», — сообщили в ресурсоснабжающей организации и извинились за доставленные неудобства. В компании обещают восстановить водоснабжение в «максимально короткие сроки».

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