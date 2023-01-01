Андрей Стрельцов «Амкар» подписал первых новичков Команду усилили форвард и полузащитник Поделиться Твитнуть

Первые приобретения на трансфертном рынке сделал «Амкар». ​ Как сообщает пресс-служба клуба, новичками команды стали нападающий Андрей Козлов и полузащитник Максим Седов.

Андрею Козлову 33 года. Ранее он играл за волгоградский «Ротор». Имеет опыт выступления в Премьер-лиге за «Уфу» и «Оренбург». ​ В Первой лиге провёл 235 матчей, забил 45 голов и сделал 32 голевые передачи.

Воспитаннику пермского «Амкара» Максиму Седову 22 года. ​ В Первой лиге он играл за воронежский «Факел» и ростовский «СКА».

Напомним, «Амкар» готовится к возобновлению чемпионата Второй лиги. Турнир в этом году стартует в апреле.

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