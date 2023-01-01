Максим Артамонов Проект реконструкции пермского цирка планируются изготовить к лету этого года Финансирование работ предполагается за счёт федеральных средств Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском цирке к лету этого года могут быть завершены проектно-изыскательские работы, а после этого проект реконструкции направят на госэкспертизу. Об этом в эфире радио «Серебряный дождь Пермь» рассказала и.о. директора Пермского цирка Ксения Россихина.

По её словам, реконструкцию зданию планируется провести в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы. Она пояснила, что к 300-летнему юбилею Перми обновить здание не получится.

В настоящий момент в здании идёт текущий ремонт.

Напомним, в феврале прошлого года краевые власти сообщали, что началась разработка проектно-сметной документации по реконструкции Пермского цирка. Для реконструкции планировалось привлечь средства из федерального бюджета.









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