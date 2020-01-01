Елена Синица Началась разработка проектно-сметной документации по реконструкции Пермского цирка Для реконструкции планируется привлечь средства из федерального бюджета Поделиться Поделиться Твитнуть

Подрядчик начал обследование здания и разработку проектно-сметной документации по реконструкции Пермского цирка. Об этом сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

«Мы для себя решили, что профинансируем проектно-сметную документацию. Насколько мне известно, подрядчик выбран и работа ведётся», — сказал Махонин.





Губернатор добавил, что предусмотрены средства и на благоустройство площади перед цирком.





Он также обратил внимание, что здание находится в федеральной собственности. Для его реконструкции необходимо привлечь средства из бюджета РФ.





«Я надеюсь, что наличие проектно-сметной документации позволит нам получить преимущество при распределении финансирования. Мы должны постараться сделать так, чтобы федерация отремонтировала свой цирк. Иными словами наш цирк, в который мы ходим», — сказал губернатор.

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