Елена Синица В Прикамье оштрафовали организацию за перевозку опасных грузов без лицензии Это было сделано по инициативе транспортного прокурора Поделиться Твитнуть

В Пермском крае по инициативе транспортного прокурора оштрафовано должностное лицо за перевозку опасных грузов в отсутствие лицензии. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Пермской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения ООО «Меридиан» законодательства о лицензировании в сфере внутреннего водного транспорта. Выяснилось, что организация через р. Чусовая на буксируемой судном барже-площадке осуществляет перевозку опасного груза, не имея лицензии.

Прокурором директору предприятия внесено представление, которое рассмотрено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. По постановлению прокуратуры мировым судьей виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности, назначен штраф в размере 30 тыс. руб.

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