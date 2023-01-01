Максим Артамонов В январе в Пермском крае почти в полтора раза подорожали огурцы и лук В то же время снизились цены на гречку и конфеты Поделиться Твитнуть

В январе 2023 года индекс потребительских цен на товары и услуги в Прикамье составил 100,6%. Основное влияние на сложившийся индекс цен на продовольственные товары по Пермскому краю оказало увеличение стоимости плодоовощной продукции, фруктов и цитрусовых. Об этом сообщает Пермьстат.

Почти в полтора раза подорожали огурцы, лук репчатый — в 1,4 раза, помидоры — более чем на четверть. Кроме того, на 10% выросла стоимость свёклы и моркови. В аналогичный период прошлого года также отмечался заметный рост цен на овощи.

В январе подорожали сырки глазированные шоколадом (на 4,7%), бараночные изделия (на 4,2%), жевательные резинки (на 2,3%), мясокопчёности (на 1,7%), консервы рыбные в томатном соусе (на 1,6%), сухие приправы, специи (на 1,6%), сливки питьевые (на 1,4%) и торты (на 1,2%).

В то же время снизились цены на крупу гречневую (на 10,2%), конфеты шоколадные (на 5,2%), овощи натуральные консервированные (на 5,1%), колбасы вареные (на 4,6%), сахар (на 2,6%) и рис (на 2,2%). Подешевели зелёный и чёрный чай, а также кофе растворимый и в зернах.

Цены на непродовольственные товары поднялись в январе в среднем на 0,3%.

На 8,7% подорожали электропылесосы, на 7,4% — батарейки электрические, на 6,3% — телевизоры, на 4,9% — миксеры, блендеры, на 4,5% — печи микроволновые, на 2,7% — электрочайники. В то же время электрические и светодиодные лампы, швейные машины, бытовые плиты и холодильники подешевели на 0,1-3,4%.

В январе подорожали услуги в детских садах — на 8,8%. Цены на билеты в пригородных поездах выросли на 7,8%, в то же время в пределах 1,4-6,0% снизилась стоимость проезда на поезда дальнего следованиям. На 2,3% подешевел полёт в салоне экономкласса самолета. Услуги в сфере зарубежного туризма и экскурсионные услуги подорожали на 6,4% и 6,2% соответственно.

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