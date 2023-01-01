Елена Синица В ближайшую трёхлетку в бюджете Прикамья увеличатся социальные расходы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внёс в Законодательное собрание проект поправок в бюджет региона на 2023-2025 годы.

Ключевые поправки предполагают увеличение средств на оплату труда работников бюджетной сферы. В частности, предлагается дополнительно выделять по 736,7 млн руб. ежегодно на повышение оплаты труда бюджетников-«указников». Кроме этого, выделят средства на поэтапную индексацию фонда оплаты труда работников бюджетной сферы, которые не вошли в число «указников». На эти цели предложено направлять дополнительные средства в объёме 480 млн руб. ежегодно.





Планируется, что в 2023 году индексация будет проходить в три этапа. Первый этап — доиндексация ФОТ — с 1 апреля 2023 года на 2,2%. Далее, с 1 июля 2023 года, индексация на 3% и с 1 октября — на 3,1%.





Еще 32,1 млн руб. направляется на социальные выплаты отдельным категориям медицинских работников, не попадающим под аналогичные выплаты в рамках базовой программы ОМС.

«Это решение позволит нам провести запланированную индексацию досрочно, на полгода раньше. В прошлом году нам удалось это реализовать, даже несмотря на непростые экономические условия. Тогда досрочная индексация стала своевременной поддержкой для жителей Прикамья», — подчеркнул спикер краевого парламента Валерий Сухих.





Поправки в проект закона рассмотрят в марте.

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