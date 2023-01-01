В Перми запустят компенсационный автобусный маршрут №71 Он временно заменит трамваи маршрута №5 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Власти Перми запланировали запуск компенсационного автобусного маршрута №71.

Как пояснили в Гортрансе, он начнёт перевозить пассажиров после старта ремонта трамвайных путей на ул. Куйбышева на участке от ул. Белинского до ул. Революции. На это время трамваи маршрута №5 будут перенаправлены в объезд по ул. Сибирской.

Компенсационный автобусный маршрут №71 пройдет от конечной остановки «Улица Анвара Гатауллина» до Октябрьской площади и будет следовать по улицам Лодыгина, Солдатова, Куйбышева, Пушкина и Комсомольскому проспекту.

Отмечается, что аналогичные компенсационные маршруты также планируется запускать и при ремонте других участков трамвайной сети.

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