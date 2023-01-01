На 51 году жизни скончался бывший игрок пермского «Амкара» Вадим Шпитальный провёл за клуб 68 игр Поделиться Твитнуть

Вадим Шпитальный

ФК «Амкар»

Сегодня ночью скончался экс-игрок пермского ФК «Амкар» 50-летний Вадим Шпитальный, об этом сообщила пресс-служба клуба. Он играл за амкаровцев с 1997 по 2002 год, провёл 68 игр и забил 5 голов.

«ФК «Амкар Пермь» искренне соболезнует родным и близким Вадима Вадимовича», — говорится в сообщении. Завтра Вадиму Шпитальному должен был исполниться 51 год.

Вадим Шпитальный — продолжатель футбольной династии, воспитанник саратовского клуба «Сокол». За свою карьеру он поиграл, кроме пермского «Амкара», за московские ФШМ и «Динамо», астраханский «Волгарь», стерлитамакский «Содовик», димитровградскую «Ладу-СОК», кировское «Динамо».

По окончании карьеры игрока перешёл на тренерскую работу. На протяжении последних лет был главным тренером саратовского «Сокола-М».

О времени и месте похорон будет сообщено дополнительно.

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