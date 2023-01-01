Андрей Стрельцов «Амкар» игрой вничью завершил первый в году тренировочный сбор Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Во вторник, 14 февраля, в манеже «Пермь Великая» «Амкар» провёл матч против «Ильпара» из Ильинского. Игра завершилась вничью 1:1. У «Амкара» гол забил Гиоргий Уридия.

После выхода из отпуска, в начале февраля, пермская команда сыграла три товарищеские встречи. В Екатеринбурге был проигрыш «Уралу» 0:2, а затем домашняя победа над «Уральцем-ТС» из Нижнего Тагила (2:1). Матч с «Ильпаром» стал заключительным на первом сборе команды.

«В целом я доволен, как идёт подготовка. У ребят была большая нагрузка, но они справляются. Хорошо также, что обошлись без травм», — подвёл итог сбора главный тренер клуба Рустем Хузин. ​

Второй этап подготовки начнётся через три дня и пройдёт также в Перми. На заключительный сбор «Амкар» отправится в Лоо, недалеко от Сочи.

Чемпионат для «красно-чёрных» возобновится 2 апреля игрой на выезде против «Торпедо» из Миасса.





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