Максим Артамонов Пермское УФАС не видит вины «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукта» в росте цен на дизель Антимонопольщики представили результаты проверки, начатой в декабре Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермское УФАС не выявило нарушения антимонопольного законодательства в действиях ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» при повышении цен на дизельное топливо в октябре-декабре 2022 года.

В Управлении провели проверку динамика изменения розничных цен на дизель на АЗС «ЛУКОЙЛ» и пришли к выводу, что она соответствует динамике изменения закупочных и биржевых цен. С 23 декабря 2022 цены на дизельное топливо не изменились и остались на том же уровне (60,89 руб.), сообщили в пресс-службе ведомства.

Цены на автомобильный бензин также не изменялись с 20 ноября 2022 года и остаются на том же уровне по настоящее время: Аи-92 — 48.05 руб.; Аи-95 — 52.19 руб.

«Пермский край входит в число регионов ПФО, где на розничных заправочных станциях реализуется зимнее дизельное топливо класса 3 с предельной температурой фильтрации до минус 38 градусов, оно дороже в производстве зимнего дизельного топлива класса 1-2, которое реализуется в других регионах ПФО, входящих в иную климатическую зону», — пояснил руководитель ведомства в регионе Александр Плаксин.

В ведомстве также отметили, что с начала 2022 года объём биржевых торгов дизельного топлива составил 12,9 млн тонн. Это на 1,9 млн тонн выше показателя прошлого года (+17,9 %). При этом, по результатам работы ФАС России объём биржевых торгов дизельного топлива составляет 26,7% от объёма поставок на внутренний рынок. То есть каждый четвертый литр, проданный на российских автозаправках, закуплен на бирже.

Напомним, в конце декабря 2022 года Пермское УФАС направило запросы в ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» с целью разобраться в причинах резкого подъёма цен на дизельное топливо. Рост составил 9,9% по сравнению с серединой сентября, и в управление стало поступать много жалоб от потребителей.

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