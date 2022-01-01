Пермское УФАС хочет проверить «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» из-за роста цен на дизель Стоимость топлива выросла на 9,9% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермское УФАС направило запросы в ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» с целью разобраться в причинах резкого подъёма цен на дизельное топливо в декабре 2022 года. Рост составил 9,9% по сравнению с серединой сентября, и в управление стало поступать много жалоб от потребителей. Об этом на пресс-конференции сообщил глава надзорного ведомства Александр Плаксин.

Он отметил, что уровень биржевых цен на дизельное топливо сейчас такой же как и был в начале 2022 года, а значит инфляция (около 12% в год) на стоимость не повлияла.

Был биржевой скачок в сентябре, но, по словам Плаксина, «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» закупает топливо не на бирже, а непосредственно на заводе.

«Мы приступили к углубленному изучению ситуации, мы направили дополнительные запросы в компанию, начали необходимые процедуры, которые предшествуют возбуждению дела антимонопольного законодательства. Пока просматривается нарушение статьи 10 в виде установления монопольной высокой цены, и после завершения всех проверок мы будет принимать решение о возбуждении дела», — добавил Плаксин.

Глава Пермского УФАС, кроме того, заметил: «Если мы примем решение о возбуждении дела, то мы будем проверять всё, в том числе и колебание цен в течение года на сезонное дизельное топливо. Последние несколько лет компания не понижала стоимость топлива при переходе с зимнего дизельного топлива на межсезонное, а потом и на летнее. Будем проверять всё!»

Напомним, в начале декабря в Пермском УФАС России «Новому компаньону» сообщили о повешении цен на дизель на 9,25% с начала года и поступлении 11 жалоб от потребителей. Но тогда в ведомстве заявили, что не усматривают причин для применения мер антимонопольного реагирования.

Ранее также сообщалось, что за повышение цен на бензин УФАС оштрафовало «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» на 650 тысяч рублей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.