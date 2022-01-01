В Пермском крае за повышение цен на бензин оштрафовали ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» Сумма штрафа составила 650 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском УФАС России к административной ответственности привлекли ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт». Компанию уличили в злоупотреблении доминирующим положением при установлении цен на бензин. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В антимонопольной службе пояснили, что компания, снижая расходы на розничную реализацию бензинов АИ-92 и АИ-95, поднимала на них цены. Такие действия признаны ущемляющими права и интересы потребителей Пермского края.

В результате ООО был назначен административный штраф 650 тыс. руб. Кроме того, за нарушение Закона о защите конкуренции оштрафовано должностное лицо компании.

В УФАС отметили, что в ходе рассмотрения антимонопольного дела «Лукойл-Уралнефтепродукт» снизил среднюю цену автомобильных бензинов АИ-92 и АИ-95 на АЗС почти на 1,5 рубля.

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