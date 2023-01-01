Дом.ру был признан лучшим оператором Перми по стабильности интернет-соединения Компания TelecomDaily провела масштабное исследование в сорока городах России Поделиться Твитнуть

Компания TelecomDaily провела масштабное исследование в сорока городах России, по результатам которого Дом.ру был признан лучшим оператором Перми по стабильности интернет-соединения.

В октябре-ноябре 2022 года компания TelecomDaily провела несколько миллионов замеров через приложение «Мегабитус» (Megabitus). Это приложение работает на базе отечественного ПО и позволяет осуществлять замеры скоростных характеристик, а также задержки передачи интернет-сигнала и стабильность доступа в интернет.

В Перми, как и во всех 40 городах, где проводились замеры, интернет от Дом.ру был признан лидером по стабильности соединения — она измеряется минимальным уровнем задержки сигнала. Чем ниже этот параметр, тем выше скорость отклика интернет-ресурсов.

Таким образом, согласно результатам исследования, Дом.ру обеспечивает лучший в городе среди федеральных интернет-операторов опыт загрузки и трансляции больших файлов, общения по видеосвязи и онлайн-игр через стабильное интернет-соединение.

В исследовании приняли участие следующие сорок городов: Санкт-Петербург, Казань, Тула, Самара, Ростов-на-Дону, Курган, Улан-Удэ, Нижний Новгород, Саратов, Пермь, Пенза, Рязань, Томск, Красноярск, Барнаул, Тверь, Курск, Брянск, Набережные Челны, Оренбург, Липецк, Иркутск, Ижевск, Омск, Уфа, Воронеж, Краснодар, Магнитогорск, Киров, Тюмень, Ульяновск, Волгоград, Екатеринбург, Йошкар-Ола, Чебоксары, Волжский, Нижнекамск, Дзержинск, Энгельс, Сызрань.

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