Елена Синица В ПФО сокращается количество действующих автокредитов Показатель упал на 5,2% за четыре года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За последние четыре года количество действующих автокредитов в стране немного увеличилось – на 0,5% (в декабре 2022-го - 1,83 млн ед.). При этом, несмотря на небольшой рост по сравнению с «предпандемийным» периодом, в прошлом году число автокредитов в портфелях банков, напротив, сократилось на 7,4% (в декабре 2021-го – 1,97 млн ед.). Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Примечательно, что основной рост числа действующих автокредитов в портфелях банков за четыре года пришёлся на южные и восточные регионы страны. Например, заметнее всего растёт этот показатель в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) – на 24,5%, Северо-Кавказском ФО (СКФО) – 20,4%, Сибирском ФО (СФО) – на 14,5% и Южном ФО (ЮФО) – на 13,7%. Уральский ФО (УрФО) прибавил 2,9%.

В то же время в СЗФО количество автокредитов снизилось на 6,2%, в ПФО – на 5,2%, в ЦФО – на 3,7%.

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