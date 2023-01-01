Елена Синица Большинство россиян не считают День всех влюблённых праздником Такого мнения придерживается 71% опрошенных Поделиться Твитнуть

фото: pxhere

На сегодняшний день большинство россиян (71%) не считают День всех влюблённых праздником. Такие данные приводит ВЦИОМ.

Интересно, что на протяжении 2000-х годов День всех влюблённых примерно половина россиян (50% в 2002-м, 51% в 2005-м, 48% в 2008-м) считали праздником. Сейчас же мужчины и женщины по этому вопросу единодушны: 27% и 26% соответственно считают 14 февраля праздником.

Поколенческие различия более ощутимы, чем гендерные. Признаёт праздник в первую очередь молодёжь 18-24 лет (47% vs 26% среди всех россиян), наименьшее признание — в когорте 45-59-летних (15%).

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