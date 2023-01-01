Елена Синица Из Перми в Сочи с июня появятся ежедневные рейсы Программа будет действовать до сентября 2023 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Авиакомпания «Аэрофлот» увеличивает количество рейсов из Перми в Сочи. До сентября 2023 года они будут осуществляться ежедневно. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Как пояснили в компании, ежедневные рейсы вводятся с июня 2023 года. С октября число еженедельных рейсов сократят до четырёх. До этого, начиная с 26 марта, авиакомпания планирует летать по этому направлению три раза в неделю.

Полёты будут осуществляться на самолётах Airbus A320.

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