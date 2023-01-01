Елена Синица Прикамские банки реструктурировали свыше 17 тысяч кредитов жителей Объём ссудной задолженности по кредитным договорам составил 6,8 миллиарда рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 марта по 31 декабря 2022 года реструктуризацию кредитов оформили более 17 тыс. граждан и индивидуальных предпринимателей региона, чей доход сократился из-за введённых в отношении России санкций. Объём ссудной задолженности по кредитным договорам составил 6,8 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба пермского отделения Уральского ГУ Банка России.

Чаще всего жители хотели реструктурировать потребительские кредиты или задолженности по кредитным картам, реже — по ипотеке и автокредитам. Кредиторы изменили условия договоров по 15,2 тыс. обращений граждан на сумму 5,7 млрд руб. Остальные договоры были пересмотрены в рамках федерального закона о кредитных каникулах.





«В настоящее время отсрочкой платежей по кредитам и займам могут воспользоваться как граждане, так и владельцы компаний — участники специальной военной операции. Кредитные каникулы распространяются и на членов их семей. Также с 1 января по 31 марта 2023 года продлено действие «санкционных» каникул», — отметил управляющий Отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков.

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