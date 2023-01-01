В Пермском крае скончался бывший депутат березниковской думы Олег Колпаков Он также был сотрудником местного телеканала Поделиться Твитнуть

Во вторник, 14 февраля, стало известно о смерти сотрудника телеканала Своё-ТВ (Березники) Олега Колпакова. Об этом сообщили в телекомпании.

«Пока нет слов, чтобы выразить то, что чувствует каждый сотрудник нашей телекомпании. Олег посвятил много лет жизни телевидению. Глубочайшие соболезнования родным и близким. Это невосполнимая утрата», — говорится в информации.

Известно, что Колпаков в своё время также был депутатом городской думы Березников, возглавлял березниковский Дом-интернат для престарелых.

По данным группы ВКонтаке «Все Березники», у Олега Колпакова во время дежурства на работе ночью произошёл сердечный приступ.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.