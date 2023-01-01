Максим Артамонов В Кунгуре без воды и тепла остались жилые дома и детский сад На теплосетях произошла авария Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Кунгуре Пермского края 14 февраля от отопления и водоснабжения отключены несколько жилых домов, детский сад и магазины в нижней части города. Это связано с аварией на магистральной тупиковой тепловой сети диаметром 150 мм. Об этом сообщает местная газета «Искра».

С 8:30 и до момента окончания работ (ориентировочно до 21:00) 14 февраля не будет подаваться тепловая энергия для отопления и подогрева воды в многоквартирных жилых домах по ул. Труда, 53, 55, 63, 65, 67а, 67б, 70.

Кроме этого, воды и тепла не будет в здании детского сада по ул. Труда, 48 и в торговых объектах по ул.Труда, 55 и 60а.

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