Скончалась заслуженный директор пермской школы №9 Зинаида Лурье Педагог возглавляла учебное заведение с 1960 по 1980 год Поделиться Твитнуть

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В Перми на 98 году жизни скончалась легендарный учитель русского языка и литературы, директор школы №9 им. А.С. Пушкина с 1960 по 1980 год Зинаида Лурье. Об этом сообщили в учебном заведении.

Зинаида Сергеевна Лурье родила в городе Бар Винницкой области, в годы войны потеряла всех родных на Украине и была эвакуирована на Урал. С 1942 по 1945 год участвовала в строительстве промышленного предприятия в Березниках. В послевоенные годы окончила филфак Молотовского университета, работала учителем русского языка и литературы, затем 20 лет была директором физико-математической школы №9 им. Пушкина, после выхода на пенсию до 2000 года продолжала преподавать в школе.









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