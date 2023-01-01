В Пермском крае стало проще найти работу Конкуренция среди соискателей снизилась до 3,7 резюме на вакансию Поделиться Твитнуть

По данным на январь 2023 года, на одну вакансию в Пермском крае приходилось 3,7 активных резюме. Это на 0,4 пункта меньше, чем в декабре 2022 года. Об этом сообщает hh.ru.

В службе исследований напомнили, что нормой считается уровень конкуренции в 5−6 резюме на вакансию: в этом случае у работодателей есть адекватный выбор между кандидатами, а соискатели не чувствуют острой борьбы за рабочие места, но при этом стараются быть конкурентоспособными.

Таким образом, сегодня рынок труда Пермского края испытывает нехватку кадров.

В Прикамье проще всего с поиском работы специалистам из сфер «Банки, инвестиции, лизинг», а также «Рабочий персонал» — здесь на одну вакансию приходится всего по 0,7 резюме.

Повышенная конкуренция среди соискателей (8,3 резюме на место) наблюдается только в одной сфере: «Юристы».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.