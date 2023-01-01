В Перми суд вынес приговор семи женщинам, похитившим средства материнского капитала Ущерб превысил 3 миллиона рублей Поделиться Твитнуть

фото: PxHere

В Ленинском районном суде Перми осуждены семь жительниц Прикамья. Все они обвинялись в мошенничестве при получении выплат материнского капитала и были признаны виновными. Женщины действовали группой лиц по предварительному сговору и нанесли ущерб казне на сумму более 3 млн руб.

Как рассказали в краевой прокуратуре, суд установил, что виновные, желая обогатиться, в 2019-2020 годах представляли в территориальные подразделения Пенсионного фонда РФ и ГКУ «Центр социальных выплат и компенсаций Пермского края» документы с заведомо ложной информацией о якобы рождении у них детей без медицинского вмешательства и стационарной помощи. При подаче документов в госорганы в каждом конкретном случае они же являлись соответственно друг у друга свидетелями данного факта.

Суд назначил трём подсудимым наказания по два с половиной года колонии общего режима, ещё четыре соучастницы получили от 1 года 10 месяцев до 2 лет лишения свободы условно с испытательными сроками от 1 до 2 лет.

Также женщины должны будут возместить материальный ущерб, причиненного преступлением, в размере 3 млн 47 тыс. руб.

Приговор не вступил в законную силу.

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