В Пермском крае РЖД оштрафовали за нарушение прав инвалидов Недочёты на остановочном пункте Мысы уже устранены Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермской транспортной прокуроре после проверки остановочного пункта Мысы в Прикамье потребовали от РЖД обеспечить доступность для инвалидов этого объекта транспортной инфраструктуры.

Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, были выявлены факты ненадлежащего содержания наземного перехода, а также организации передвижения пассажиров от перехода к платформам.

Прокурором внесено представление в адрес руководства Свердловской дирекции инфраструктуры. Нарушения были устранены: произведена очистка снега, обеспечено твёрдое и ровное покрытие у подходов к платформам.

Работа по обеспечению доступности для маломобильных граждан продолжается.

По постановлению прокурора РЖД привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс. руб.

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