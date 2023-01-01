Андрей Стрельцов «Молот» одержал пятую победу подряд Это позволило пермской команде закрепиться в зоне плей-офф Поделиться Твитнуть

«Молот» в понедельник в матче чемпионата ВХЛ обыграл в Кургане местный клуб «Зауралье». Итог поединка 3:1. Голы в пермской команде на счету Ильи Чефанова, Никиты Кирьянова и Даниила Сероуха. ​

После сегодняшнего игрового дня «Молот» поднимется выше 14-го места в турнирной таблице и упрочит свои шансы на попадание в плей-офф.

До финиша регулярного чемпионата пермским хоккеистам осталось провести две игры. Следующая ​состоится в Челябинске 15 февраля. Соперником будет «Челмет», тоже борющийся за попадание в плей-офф.

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