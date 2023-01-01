В 2023 году планируется завершить ремонт сквера на набережной Камы в Закамске Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обсудил с министром транспорта Сергеем Вешняковым итоги работы отрасли в 2022 году и планы на текущий год.

Глава Прикамья сообщил, что в прошлом году на дорожный фонд с учетом инфраструктурного кредита и федерального финансирования были выделены рекордные 30 млрд руб. По словам губернатора, это исторический максимум за всю историю существования Министерства транспорта. «Благодаря этому приступили к реализации трех крупнейших дорожных проектов — 1-й этап ТР-53, 1-2 этапы ул. Строителей, реконструкция ул. Крисанова. Историческим для региона стало завершение строительства нового моста через р. Чусовая. Сейчас важно не сбавлять темпы и идти строго в соответствии с графиком», — сообщил Дмитрий Махонин.

Губернатор заявил, что усилия министерства необходимо направлять на развитие муниципальных дорог, обновление общественного транспорта, а также на развитие пермского наземного метро.

Глава краевого Минтранса Сергей Вешняков сообщил, что по итогам 2022 года были построены и приведены в нормативное состояние свыше 790 км региональных и муниципальных дорог. При этом более половины — это местные дороги. Например, на территории Перми были завершены работы по 2-му и 3-му этапу капитального ремонта Комсомольского проспекта и реконструкции ул. Карпинского на участке от Архитектора Свиязева до Советской Армии. Также удалось приступить к строительству, ремонту и реконструкции на крупных объектах: строительство дополнительного выезда с промузла «Осенцы», возведение тоннелей по ул. Вишерская и ул. Углеуральская, ремонт улиц Ленина и Сибирской, реконструкция ул. Мичурина в Соликамске.

Кроме того, было завершено строительство дополнительного съезда к горнолыжному курорту «Такман» в Чусовском округе — его протяженность составила 1,2 км. Финансирование проекта велось полностью за счет средств регионального бюджета.

Также были закончены 1-й и 3-й этапы реконструкции автомобильных дорог «Пермь — Ильинский» и «Пермь — Ильинский — Хохловка», которые ведут к другому туристическому объекту — этнографическому музею «Хохловка».

Помимо средств на строительство и ремонт дорожной инфраструктуры, из краевого бюджета было выделено 4 млрд руб. на развитие транспорта. На сегодняшний день завершается переход на новую транспортную модель межмуниципальных автобусных перевозок. Благодаря заключению новых контрактов с перевозчиками с момента начала транспортной реформы на линии вышли более 300 новых автобусов. Кроме того, заключено два концессионных соглашения. Одно в отношении автовокзалов, автостанций и автокасс Пермского края, другое — по развитию электротранспорта в Перми.

В этом году будет продолжена реализация федеральных программ «Безопасные качественные дороги» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».

Также планируется продолжить работу по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог, а также завершить ряд крупных дорожных строек. В их числе 2-й этап ул. Строителей, реконструкция 2-го этапа автомобильных дорог «Пермь — Ильинский», «Пермь — Ильинский — Хохловка», завершить работы по окончательному вводу подходов к мосту через р. Чусовая. Кроме того, в планах капитально отремонтировать сквер на набережной р. Камы в Закамске (от ул. Чистопольской до ул. Шишкина).

В рамках развития железнодорожного транспорта основной задачей является начало строительства РЖД транспортно-пересадочного узла «Пермь-2». Будет продолжена работа по развитию инфраструктуры наземного метро. В планах Министерства транспорта приступить к строительству и ввести в эксплуатацию несколько новых остановок, в том числе двух крупных: «Пермь-1» и «Попова».

В крае продолжается развитие авиаперевозок. В 2022 году началось создание регионального хаба, благодаря которому увеличился перечень городов, с которыми налажено авиасообщение. Также выросло количество субсидируемых маршрутов, открыто новое международное направление.

Ведется работа по развитию перевозок водным транспортом. Основной задачей 2023 года является запуск нового маршрута «Пермь-1 — Закамск — Краснокамск». Для этих целей с началом строительного сезона начнется обустройство двух новых модульных причалов.

По итогам встречи Дмитрий Махонин отметил, что региональному Министерству транспорта необходимо плотно и активно взаимодействовать с РЖД, чтобы в этом году приступить к строительству ТПУ Пермь-2, а также не сбавлять темпы на уже начатых стройках и идти строго в соответствии с графиком.

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