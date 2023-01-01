Елена Синица В Перми из окна пятиэтажного дома выпал 10-летний ребёнок Происшествие случилось 12 февраля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Вчера, 12 февраля, в микрорайоне Загарье жители сообщили, что 10-летний мальчик сорвался с третьего этажа. Информация об этом появилась в социальных сетях.

По словам очевидцев, врачи скорой помощи, приехавшие на место происшествия, подозревали у ребёнка наличие травмы позвоночника и повезли его на КТ.





«Был закрыт в комнате, так как не знает пока местность. Не так давно переехали, мать ненадолго отлучилась. Он захотел погулять, пытался слезть по водосточной трубе», — рассказала пермячка, ставшая очевидцем событий.





В МВД по Перми сайту perm.aif.ru подтвердили информацию о происшествии.





«12 февраля в отдел полиции Свердловского района поступило сообщение о том, что из окна квартиры на третьем этаже дома по ул. Серпуховской выпал мальчик. Несовершеннолетний с различными травмами был госпитализирован в медицинское учреждение», — прокомментировали в ведомстве.





Теперь правоохранительные органы проводят проверку.

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