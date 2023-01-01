Елена Синица В Перми уничтожили 686 килограммов яблок На коробках с яблоками не было маркировки Поделиться Твитнуть

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В Перми уничтожено 686 кг яблок неизвестного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Как рассказали в ведомстве, яблоки нашли в складском помещении в картонных коробках - на них не было маркировки. Так как безопасность и качество продукции не подтверждены, а документы о о ее фитосанитарном состоянии отсутствовали, было принято решение вывезти и уничтожить яблоки на полигоне ТБО.





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