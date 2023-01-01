Елена Синица
В Перми уничтожили 686 килограммов яблок
На коробках с яблоками не было маркировки
В Перми уничтожено 686 кг яблок неизвестного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
Как рассказали в ведомстве, яблоки нашли в складском помещении в картонных коробках - на них не было маркировки. Так как безопасность и качество продукции не подтверждены, а документы о о ее фитосанитарном состоянии отсутствовали, было принято решение вывезти и уничтожить яблоки на полигоне ТБО.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.