Елена Синица В Перми туроператор выплатит двукратную стоимость отменённого тура Пермяк должен был улететь в Шарм-Эль-Шейх в марте 2022 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Житель Перми приобрёл у туроператора ООО «Пермь Трэвел» (бренд – "Пегас Туристик") путёвку в Египет на март 2022 года. Однако тур отменился. Теперь туроператор выплатит мужчине двукратную стоимость отменённого тура. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Пермского края.

Пермяк заранее запланировал отпуск, заключил договор с туроператором в январе 2022 года. Поездка планировалась в Шарм-Эль-Шейх, мужчина полностью оплатил стоимость путёвки по договору. За пару дней до вылета туристам выдали документы на совершение поездки (билеты, ваучер и прочее), но в тот же день позвонили и сообщили об отмене тура.

Тогда турист обратился с письменной претензией к турагенту и туроператору, в ответ на которую представители бизнеса пообещали вернуть деньги, но в неустановленные сроки. После месяца ожидания деньги так никто и не вернул. После этого было принято решение обратиться в Роспотребнадзор.

Специалисты Управления Роспотребнадзора в защиту несостоявшегося туриста подготовили исковое заявление в райсуд Перми. По решению суда туроператор выплатит мужчине 312 тыс. руб.

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