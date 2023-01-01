Елена Синица В Березниках на пожаре спасли троих человек Пожар произошёл в многоквартирном доме Поделиться Твитнуть

Вчера, 12 февраля, в Березниках на пожаре спасли троих человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Как рассказали в ведомстве, пожар произошёл в многоквартирном жилом доме на ул. Мира. К месту происшествия выехали 28 человек личного состава и восемь единиц техники. Как выяснили пожарные, возгорание произошло в квартире на третьем этаже.





В результате были спасены три человека (в том числе один ребёнок), их вывели по лестничному маршу на свежий воздух. Всего эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарной охраны 58 человек.





Погибших и пострадавших нет. Предварительная причина - неосторожное обращение с огнём неустановленными лицами.

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