Елена Синица Прокуратура Соликамска проводит проверку из-за загоревшегося автобуса Происшествие случилось днём 12 февраля Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Соликамская городская прокуратура Пермского края организовала проверку из-за возгорания автобуса маршрута №21. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Поясняется, что днём 12 февраля на перекрестке улиц Черняховского и Всеобуча в Соликамске произошло возгорание автобуса. Находившиеся в салоне пассажиры были эвакуированы, никто не пострадал.





По предварительным данным, причина - неисправность агрегатов транспортного средства. Сейчас проводится прокурорская проверка. В результате будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц в части соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. В том числе будет выяснено, исправный ли автобус выпускался на линию. В случае выявления нарушений будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

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