Пермский пороховой завод выплатил 750 тысяч рублей после запрета на распоряжение имуществом Поделиться Твитнуть

Талгат Таиров

С оборонного ФКП «Пермский пороховой завод» (ППЗ) судебные приставы взыскали более 750 тыс. руб. исполнительского сбора, вынесенного за несвоевременное исполнение решения суда. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП.

В ведомстве напомнили, что в декабре 2022 года с ППЗ было взыскано более 14 млн руб. задолженности в пользу ФГУП «Научно-производственное объединение «Техномаш». Сумма задолженности была перечислена взыскателю после истечения срока для добровольного исполнения решения суда, в связи с чем в отношении Пермского порохового завода было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора.

Так как предприятие вновь не торопилось исполнять требования ФССП, судебный пристав вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении принадлежащих заводу 73 транспортных средств. После этого ФКП перечислило в бюджет более 750 тыс. руб., и исполнительное производство было закрыто.





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