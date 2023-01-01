За неделю в Пермском крае зарегистрировано 279 ДТП Травмы получили 22 человека Поделиться Твитнуть

Фото: Госавтоинспекция Прикамья

В ГИБДД Пермского края провели анализ дорожной обстановки за неделю с 6 по 12 февраля. Всего в регионе было зарегистрировано 279 ДТП, в которых получили травмы 22 человека, в том числе один несовершеннолетний.

Также было пресечено 22 тыс. нарушений. В частности, выявлен 141 водитель, управлявший транспортным средством в состоянии опьянения; 205 человек находились за рулём, не имея водительского удостоверения; 243 водителя привлечены за выезд на встречную полосу движения; 97 нарушений ПДД допущено водителями автобусов.

Помимо этого, Правила дорожного движения нарушили 1065 пешеходов.

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