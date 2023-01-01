Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Заслуженный артист России Николай Носков сорвал концерт в Перми За 5 тыс. руб. зрители слушали, как певец матерился в микрофон Поделиться Твитнуть

Огромный резонанс в соцсетях вызвал несостоявшийся концерт народного артиста РФ Николая Носкова в ДК им. Солдатова 8 февраля. По словам очевидцев, зал был продан полностью, билеты в амфитеатр стоили 4,5-5 тыс. руб. Однако вместо того чтобы слушать любимого артиста, зрители были вынуждены полтора часа наслаждаться творчеством выступавшего «на разогреве» молодого певца, а после того как Носков вышел на сцену, он всё же не смог выступить. Организаторы объясняли это плохим самочувствием артиста.





По словам директора ДК Владимира Воробья, о плохом самочувствии Носкова ему стало известно примерно за час до начала концерта. На саунд-чек певец не вышел, «разминался» только оркестр. Организаторы — представители московской компании «Музкультторг» — решали, не отменить ли концерт, но он всё же состоялся. На предложение вызвать скорую помощь тур-менеджеры ответили отказом: вместе с Носковым приехала его жена, и у них, по словам организаторов, с собой были все необходимые лекарства.





После получасовой задержки на сцену вышел молодой певец (по словам очевидцев, его называли Иваном), который сообщил, что Николай Иванович плохо себя чувствует, и на протяжении первого отделения развлекал собравшихся собственным вокалом. После этого объявили перерыв, а после перерыва вышел… тот же молодой певец, который сказал, что Николай Иванович всё ещё плохо себя чувствует, и продолжил петь.





Наконец, в инвалидном кресле вывезли Носкова (в 2017 году он перенёс инсульт). Лица его видно не было под козырьком бейсболки. Терпеливые зрители встретили певца цветами и овациями стоя. Носков не понимал, где находится, и несколько раз выругался в микрофон. Он всё же смог исполнить две песни, а третью не закончил — на этом концерт завершился.





Особо возмущённые зрители после концерта потребовали от тур-менеджера возврата денег за билеты, и тот пообещал деньги вернуть. Другие предпочли написать заявление на возврат средств по месту приобретения — большинство воспользовались онлайн-сервисами или покупали билеты через «Городские зрелищные кассы».





На следующий день после концерта в Перми певец Николай Носков разместил в своём телеграм-канале пост следующего содержания: «Дорогие друзья! Пожалуйста, не сердитесь. С Божией помощью! И помощью вашей. Всё будет хорошо».

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